¿Qué pasó con la donación de más ₡100 millones al Icoder? Este es el nuevo plan de Gran Maratón Costa Rica

Pese a que aún no se ha realizado la donación del primer año, que se comunicó sería de poco más de ₡101 millones, la organización de la Gran Maratón Costa Rica ya anunció su segunda edición y ahora se cambió por completo el modelo de ayuda al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

El año anterior, al anunciar la primera edición en el 2025, la organización que lidera la modelo y empresaria, Leonora Jiménez, aseveró que el 100% de las inscripciones serían donadas al Icoder.

En un principio, el monto era de ₡177 millones, sin embargo, pasó a ₡154 millones, pero tras pagar permisos de Ingeniería de Tránsito, el alquiler del Estadio Nacional, el aval de la Federación Costarricense de Atletismo, permisos municipales y pago de Policía Municipal de San José, la donación terminaría siendo de ₡101 millones.

Ahora la organización anunció un nuevo plan de ayuda que consiste en obra construida en un circuito dedicado exclusivamente para los atletas en el Parque Metropolitano La Sabana.

Serán tres circuitos nuevos que tendrán mejoras: uno dedicado a caminatas suaves que consiste en 826 metros; otro más recreativo con distancia de 1.188 m y el último tramo, que será el deportivo con 1.200 m.

En total serán 755 mil dólares y cuyos planos y ejecución estarán a cargo de la empresa privada Traesa.

“Hay una serie de procedimientos administrativos y legales que deben cumplirse obligatoriamente. Estos procesos existen para garantizar la procedencia de los fondos y el correcto uso de los recursos, pero también implican tiempos de ejecución que pueden extenderse entre año y medio y dos años. Entonces, tomando en cuenta que nosotros tenemos tres donaciones por ejecutar porque tenemos tres ediciones de la Maratón y comprendiendo que es el anhelo de los más de 10.000 atletas que participaron, entonces, entendiendo estas dos cosas, le solicitamos al Icoder, que nos permitiera canalizar la donación mediante el modelo de obra construida, es decir, que los recursos se transformen directamente en infraestructura para beneficio de los atletas del país”, explicó con detalle Jiménez, de la organización.

Además, añadió que esta modalidad les permite ejecutar más rápido la donación y hacerlo por etapas, y que el recurso no solo de la primera edición, sino de las dos restantes, se destine al 100% a estos tres circuitos.

“En resumen, la decisión de realizar la donación mediante obra construida responde a tres objetivos muy claros. Hacer que el proyecto suceda más rápido, aprovechar mejor cada recurso disponible y ahorrar, y comenzar a entregar resultados concretos a los atletas en el menor tiempo posible. Por supuesto que la construcción será antecedida por una fiscalización y aprobación de parte del equipo de don Donald y el Icoder”, mencionó.

Pero, ¿cuándo comenzarán con los primeros trabajos? La empresaria asegura que no puede dar una fecha específica.

“No puede haber fecha, pues dependemos de que el Icoder analice los diseños y haga cambios. Esto es un proceso que depende más de ellos; ahora lo que estamos acelerando es que la empresa privada les entregue los planos para que ellos los analicen más prontamente”, destacó.

¿Qué dice el Icoder?

Por su parte, tras ser consultado por esta nueva modalidad de donación, Donald Rojas, director del Icoder, explicó que es una aportación y que él no puede obligar a nada, pues se sale de las manos.

“Sí, vamos a ver. Yo quiero aclarar algo importante. Primero, una donación es una donación, no es algo sobre lo que yo tenga control ni tenga derecho a ir a pelearme, yo hubiera querido que fueran los ₡150 millones completos y obviamente intentamos negociar que algunos recursos o que algunos costos no se rebajaran de ahí, pero bueno, al final no fue posible.

“Con el tema de la forma en que se da la donación, sí estuvimos obviamente de acuerdo. Para explicarlo mejor, si nosotros queremos hacer esa obra completa, tendríamos que recibir los recursos completamente en una caja única del Estado, esperar a que estén todos los recursos, intentar presupuestar esos recursos en un presupuesto ordinario que posiblemente acumulará cosas en el 2027, comenzar a licitar la obra, que tardaríamos seis, ocho meses, y comenzaríamos a construir posiblemente en el año 2029. Hoy creemos que tenemos una forma más célebre de ver las obras; no va a ser lo que nosotros controlemos, pero sí vamos a estar muy vigilantes del diseño”, expresó Rojas.

La Gran Maratón Costa Rica tendrá su segunda edición este 22 de noviembre y contará con 10.000 corredores nacionales e internacionales que correrán por distintos lugares de San José, incluida la Circunvalación. Todas las inscripciones ya están agotadas.