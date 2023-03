Puerto Viejo coronó a los campeones nacionales de triatlón

“Siento que estuvo bastante duro, pero estoy muy feliz por haber ganado. Un poco triste de que Raquel no hubiera podido competir, porque eso hubiera aumentado el nivel y me hubiera exigido más, y me hubiera ayudado a mejorar más. Esperando que se recupere”, comentó Torres en un comunicado de prensa de la Federación de Triatlón.