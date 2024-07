Promotor de Yokasta Valle: "Seniesa estamos listos, venga a Costa Rica"

Mario Vega, promotor de Yokasta Valle, afirmó que está esperando la revancha contra la estadounidense Seniesa Estrada, luego del triunfo de la tica contra Ramandeep Kaur de la India.

"Seniesa estamos listos, venga a Costa Rica, aquí la esperamos, quiero hacerle un llamado a don Carl Moretti de Top Rank, él me dio su mano, demuéstreme que lo podemos hacer, gracias Costa Rica", comentó Vega.

Además, el manager de la pugilista indicó que "esta es la Yoka que yo quería ver en la pelea contra Estrada".

También, Vega adelantó que Valle podría volver a pelear en Estados Unidos, próximamente.

"Golden Boy me dijo que en otoño podíamos hacer otra pelea en Los Ángeles, a ella le gusta estar peleando, no como Seniesa que solo pelea una vez al año, no por nada hizo 17 peleas de título mundial, eso es impresionante", añadió.

También, Vega indicó que tiene apartado el Estadio Nacional, por si se da la revancha ante Estrada en Costa Rica.

"Lo aparte, no es paja, yo soy un soñador", concluyó.



