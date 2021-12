Primera tica en saltar más de tres metros lo hizo con pértiga prestada

La joven atleta costarricense Vielka Arias fue una de las máximas figuras de los pasados Juegos Deportivos Nacionales, pero no solo por su resultado deportivo sino por todo lo que hizo para lograrlo.

Arias, de 18 años, se convirtió en la primera atleta del país en saltar más de tres metros. Incluso, impuso una marca con un registro de 3.10 metros.

Isaac Vargas, administrativo de la Fecoa, confirmó que es la primera mujer tica en lograr ese registro.

Es oriunda de Alajuelita, y compite para Comité de Deportes de San José, y gracias a su buena relación con su amiga Rebeca Jara es como logró imponer esta marca histórica para el atletismo del país, pues ella le prestó la pértiga.​

Para entender un poco mejor, la garrocha debe estar hecha a la medida del atleta, para poder sacar su mejor rendimiento. En este caso no fue así. ​

Arias necesita un implemento de 1.30 libras de fibra de carbono. Ese sería el ideal para que pueda seguir imponiendo marcas top a nivel nacional.

La atleta afirma que el tema de la pértiga es fundamental, pues si ha podido conseguir buenos resultados hasta ahora, podría pensar en una mejor preparación para conseguir más triunfos.

"Mi compañera y yo nos prestamos los implementos. Mi entrenador tiene, pero no me sirve porque no es de mi peso", acotó.

Su marca histórica de 3.10 metros significó récord de Juegos Nacionales, mejor marca Sub-20 y Mayor.





Vielka intenta mejorar también con videos que observa de la atleta rusa Yelena Isinbáyeva, quien ha sido una de las máximas exponentes en esta disciplina.

"Veo muchos videos de las entrevistas que ha dado, dice que son los últimos seis pasos son fundamentales y por eso pretendo mejorar. Sueño en alto", añadió.

Por su parte, Gabriel Carazo, entrenador de Vielka, afirmó que el camino no ha sido fácil. Aseguró que le augura un buen futuro si continúa por la senda de una buena preparación.

Explicó que en esta disciplina deportiva, el mayor rendimiento se alcanza pasados los 30 años, según su criterio.

Los costos de las garrochas son elevados, pues no es solo la compra sino el transporte y los envíos. Todo podría salir en más de $1.600.

"Hemos hecho algunas rifas y hemos tenido la ayuda de personas amigas como de Jorge Rojas, Isolina Rojas y Bosco Luna, quienes siempre están presentes para apoyarnos en entrenamiento de gimnasia y también cuando pensamos en alguna pértiga para traer", mencionó.

Carazo contó que en las próximas semanas Vielka podría tener una hecha a su medida, pero aún se desconoce la fecha exacta.