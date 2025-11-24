Presidente del Comité Olímpico sueña con una medalla del surf en Los Ángeles

El surf ha puesto a Costa Rica a soñar en los últimos dos Juegos Olímpicos con Brisa Hennessy.

Este lunes, en el lanzamiento del Circuito Nacional de Surf, Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), respondió si se proyectar una medalla olímpica en Los Ángeles 2028 en el surf.

"En Tokio con Brisa se obtuvo un quinto lugar en los Juegos Olímpicos, en París se obtuvo un cuarto lugar y Brisa está ahí, siempre en el top 10 mundial. Hemos invertido en ella con campamentos, con becas olímpicas, no solamente en ella, también en Leilani McGonagle y en otros atletas de surf con mucho potencial mundial", comentó Núñez.

Eso sí, para el jerarca es fundamental que se voltee a observar más esta disciplina deportiva, pues en Costa Rica no hay nada que enviarle a otros países en cuanto a playas.

"El surf de por sí ya es un deporte que de manera natural, nosotros somos una gran potencia a nivel mundial. Tenemos las mejores playas, las mejores olas del mundo, no tenemos que envidiarle a nadie, ni construir tampoco grandes gimnasios, sin embargo sí es importante que el país vuelva a ver hacia el mundo del surf, se invierta en el surf, no solo como deporte, sino también como destino turístico", añadió.

Por último, Núñez instó a las instituciones gubernamentales y empresas privadas a revisar el impacto económico que tiene el surf en las zonas costeras.



"Se debe hacer un análisis del Instituto Costarricense de Turismo, de parte del gobierno, del impacto económico y social que tiene el surf en nuestras costas y estoy seguro que cuando se haga ese análisis de una manera muy consciente, el país va a entender que invertir un dólar en surf por cada dólar se va a multiplicar por muchísimo más en la inversión, en el impacto social también de las zonas costeras", concluyó Núñez.



a