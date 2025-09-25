Presidenta de Federación de Atletismo se defiende: "El deporte necesita gente como nosotros"

La presidenta de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), Geen Clarke, asistió, este jueves, a la Asamblea Legislativa a una mesa de trabajo para hablar del presente del deporte costarricense de alto rendimiento. Además, tocó temas referentes a presupuestos y también a la participación de los ticos en el Mundial de Atletismo en Tokio, Japón.

Asistieron Rosaura Méndez, diputada de Liberación Nacional, la oficialista Ada Acuña y la independiente Kattia Cambronero. Así como Donald Rojas, ministro de Deportes, y representantes de las federaciones de Judo, Surf y Deportes Acuáticos.

Tras sus intervenciones en la mesa de trabajo, Clarke conversó, por primera vez, sobre todo lo referente a la participación de Diana Bogantes en la maratón del Mundial.

—¿Qué conclusiones pueden sacar luego de esta mesa de trabajo?

Muy interesante, lástima que no se ahondó más en los presupuestos y cómo va a ser el Icoder para distribuir bien los recursos. Creo que se quedó debiendo un poco en el sentido de presentar el proyecto para todas las federaciones, que es un proyecto que nosotros estamos ejecutando y es para todas.



Lo último que dijo el señor ministro de las habilidades blandas de los niños, que no están, eso es lo que estamos atacando. Pero, ¿qué dice doña Rosaura (Méndez) si lo habíamos presentado al Icoder? Sí, nosotros pedimos una audiencia para presentar ese proyecto. Pero no, no hubo apertura en ese sentido, aunque no sabían qué proyecto era.



Los únicos que sí nos atendieron fue el Comité Olímpico porque el presupuesto fue de solidaridad olímpica. Entonces, por eso tuvimos esa anuencia a ver qué era lo que queríamos hacer. Pero lo que queremos hacer es darle una estructura más sólida al deporte, porque el atletismo es la base de todos los deportes, si ustedes lo quieren ver así.



Nosotros hacemos lo de las habilidades blandas con los niños desde cinco años, y eso es lo que debería hacer todo deporte. Todo deportista debe empezar a tener esas destrezas, pero en el deporte solo se fija en el alto rendimiento. Entonces, lo que queremos es que de verdad haya un compromiso, porque de mi parte yo esperaría que estos meses que les quedan puedan hacer algo.

—¿Qué criterio le merece todo lo que se ha dicho sobre la participación de Diana Bogantes en el Mundial de Atletismo?

Bueno, como ustedes escucharon al señor ministro, ellos van a hacer una investigación técnica de lo que sucedió. Yo esperaría en los próximos días que ellos la hagan y que ellos sean los que den el resultado de eso, porque lo que sucedió con ella no es lo que ustedes creen.

—¿En el comunicado del Icoder se habla sobre que se tiene que investigar, porque eventualmente puede perder una representación nacional, qué tiene que decir?



No, la representación nacional yo creo que la estamos ejecutando muy bien. Es un todo, no es un evento. Así es que lo que pasó es la representación internacional, que también hay una estructura, hay un reglamento que cumplir, que no depende de mí, es la internacional.



Le vamos a dar los documentos, ya incluso internamente se hizo, el fiscal hizo una investigación, tiene una resolución. En realidad, yo esperaría que ellos hicieran de verdad esa investigación para poder decir nosotros la realidad de las cosas y las cosas no sucedieron así, eso sí les puedo dar fe.

—¿Renunciará a su cargo por todo esto?



Usted me preguntó que si yo estaba pensando en renunciar. No, el deporte necesita gente como nosotros. Le ponemos el pecho a las balas y tenemos que hacer cambios en la estructura del deporte, sí, hay que hacerlo. Debe de haber una persona que de verdad levante la mano y diga, vamos adelante.



Y yo tengo un equipo de trabajo que estamos haciendo eso, aunque el Icoder no nos vuelve a ver, el Comité Olímpico menos.

—¿Hablando eventualmente de un supuesto, si se perdiera una representación nacional, World Athletics no tomaría partida por hacer perder la internacional?

No, yo vengo del Congreso de World Athletics y a ellos sí les informé todo lo que está sucediendo en el país y todo lo que sucedió, entonces ellos dicen esperemos el resultado de su gobierno, pero eso no va a ser como para intimidarlos a ellos, porque según ellos nosotros estamos haciendo lo mejor.



Porque una cosa es que ustedes (prensa) ven un lunar negro en una manta blanca, pero no toman en cuenta que fuimos la mejor federación del mundo, pero quiero que les quede claro que en el 2022 quedó en la historia de Costa Rica y el mundo, que fuimos la primera federación del mundo. El año pasado fuimos la segunda federación del mundo implementando el Kids Athletic. Ah, pero eso no sale, eso no les interesa, pero vean, para poder llegar a alto rendimiento necesitamos el Kids Athletic, y eso se los digo, con eso les respondo todo.



—¿Dice usted que ya el fiscal de la Junta Directiva de la Fecoa ya realizó una investigación, ¿cuál es el resultado?

Espere que el Icoder lo diga.

—Pero es diferente, la investigación del fiscal de la Fecoa es diferente a la del Icoder, ¿es cierto?

El Icoder no ha hablado con nosotros todavía nada. En los medios nos enteramos de que eso lo iba a hacer nosotros, por el momento ellos tienen que hacer una citación, pero ya eso se hizo interno.



—Esa es mi pregunta, digamos, ese estudio técnico de ustedes (Fecoa), ¿Qué determinó?

Hicimos lo correcto, que en ninguna fase de todo este proceso, de estos 15, 22 días, la Federación Costarricense de Atletismo haya hecho algo incorrecto. Todo está de acuerdo a la reglamentación y la representación internacional se hizo bien, y apoyar a los atletas que se merecen estar en esos eventos.

﻿—¿Decía usted ahora que ya tiene los 11 millones que se deben a Icoder, cuándo los pagará?

Para que no me den presupuesto, yo hablo así, disculpen, pero ya nosotros haciendo eventos recuperamos, para poder devolverlo, pero ahora el problema está en que sí lo devolvemos... ¿nos van a dar el resto?. No, yo creo que no,

—¿No es dinero retroactivo?

No es dinero retroactivo, entonces tenemos que sacar a una selección ahora para la U-13, U-15. Necesitamos dinero para llevar los chicos a Nicaragua.

¿Y qué creen ustedes? ¿De dónde voy a coger ese dinero?

—¿No han hecho alguna conversación con Don Donald para dar ese pago y que se llegue a solucionar esto?

Eso es lo que yo quiero, pero no me habían dado la audiencia todavía. Hoy, con la presión de todo lo que ha sucedido aquí, me dieron una audiencia para mañana, así es que mañana les diré qué pasa.

