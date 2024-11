Presidenta de Fecoa reta a Chaves: "Necesitamos que el Gobierno se involucre, no solo para sacarse la foto"

Geen Clarke, presidenta de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), retó al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Clarke brindó estas declaraciones en la presentación oficial de la Marathon San José Costa Rica, que será el 1° de diciembre, y será con este evento que se baje el telón a las competencias de 42 kilómetros en el país.

—En Costa Rica hay cuatro maratones: ¿Son muchas o pocas para los atletas ticos?

Cuatro maratones no son suficientes, la Federación quisiera hacer más maratones, pero realizadas ordenadamente, que hagan bien al atleta, para que el atleta no tenga que salir tanto del país. Cuántos atletas son, tenemos atletas de calidad, tenemos atletas élites, pero la organización de las maratones de Costa Rica yo creo que es un poco deficiente. La Marahon Internacional San José Costa Rica ellos están trabajando desde hace ocho meses y ustedes no se imaginan con todos los tropiezos que se enfrentan, pero ellos se mantienen porque el objetivo de ellos es darle al atleta de ruta de Costa Rica una buena carrera.

Hacer una maratón conlleva mucho sacrificio, mucho esfuerzo en presupuesto, se necesita mucho dinero y que el evento sea del agrado del atleta que se va a lucir, nosotros vamos a estar agradecidos por el esfuerzo que ellos hacen ahí y que eso le recompensen en los tiempos. Los tiempos son los más importantes.

Yo quisiera tener en la federación a todos ellos para que todos corran, inicialmente, en algún momento la Federación hará su primera maratón, pero estamos trabajando para eso, no se hace en un año. Estamos luchando en los eventos de todas las categorías, imagínese como una maratón. Deberíamos tener unas cinco maratones, buenas maratones para que los atletas se puedan lucir.



—Muchos de esos problemas son burocráticos, hay mucha traba...





Lo que usted dice... el patrocinio es lo fundamental, estamos tratando de facilitar la hora de ejercer el aval con las instituciones. Estos señores tuvieron una traba con el Tránsito y tuvimos que explicar la labor, por qué dura tanto, por qué se tiene que cerrar tanto tiempo el Paseo Colón y la Avenida Segunda, y se justificó técnicamente, pero las trabas son trabas, son desconocimiento.





Si las personas que tienen que dar esa certificación o ese sí deben de conocer el deporte, en el atletismo no hay interés, en las organizaciones del gobierno, disculpe que les diga esto y suena muy feo, no les interesa el deporte a las personas que están dirigiendo. Yo quisiera que reflexionaran, así como se reúnen a hacer planes para las carreteras, que es muy bueno, hagan un plan para el deporte de este país, donde estemos todos involucrados.

Aprovecho que me hacen estas preguntas para decirle a todos los del gobierno y las instituciones que por favor reflexionen sobre el deporte, el deporte está muy decaído en el país, y las federaciones trabajamos con las uñas y necesitamos ayuda.

—¿El mayor problema es la parte económica?

Sí, para poder desarrollar cualquier deporte, usted necesita fondos. El Icoder sí da fondos, se ha publicado lo que recibe cada federación, pero no preguntaron cuánto necesita cada federación para operar.

Ahora lo que quieren es que federaciones operemos con fondos propios y si los patrocinios son tan pocos... ¿Cómo pretenden lavarse las manos y no invertir en el deporte? Esto es una cuestión de sentarnos y desarrollar un buen plan, pero que se haga.



—¿Es un reto para Rodrigo Chaves?

Claro... Ojalá nos pudiera atender para poder explicarle la técnica del deporte y hay muchos presidentes de federaciones que quisieran sentarse y explicarle a él (Chaves) todo, cómo se ejecutan las cosas en el deporte, cómo se participa internacionalmente. Si no tenemos fondos, si no tenemos ayudas, no hay presupuesto. Nuestros atletas son buenísimos, ganamos todos los eventos centroamericanos, pero cuando queremos dar el otro salto, no hay presupuesto.

—Pero el Gobierno dice lo contrario... que ellos apoyan, que invierten en Juegos Olímpicos y en conferencia dicen que invierten dinero...

¿Usted entiende lo que es la política? Yo no estoy en la política. Lo único que yo estoy abogando es el presupuesto para las federaciones, porque nosotros somos lo que hacemos los atletas y necesitamos el apoyo y el financiamiento, necesitamos que el país, que el Gobierno se involucre no solo para sacarse la foto en la llegada de los atletas.

—¿Se refiere usted a lo que pasó con Sherman Guity y su llegada al aeropuerto? Sin embargo, usted aquí nos muestra otra realidad...





El deporte tiene otra realidad, que es la que usted dice, que es la que ustedes cubren casi todo, pero en realidad no se sabe el fondo de todo, y yo estoy cansada. Yo tengo 16 años de estar en la Federación de Atletismo (Fecoa) y voy a todos los foros, voy a la Asamblea Legislativa, trato de traer eventos internacionales, pero aquí nadie ayuda, nadie ayuda, nadie.





—¿Han conversado con el ministro de Deportes, Royner Mora?



Con Royner sí he conversado, para los Juegos Nacionales se conversó mucho y también se dio cuenta de mucho, pero ¿Dónde está ahora que es cuando lo necesitamos.

—¿Que los seleccionados nacionales U-13 y U-15 que no puedan asistir al torneo centroamericano es fiel reflejo de lo que usted meciona?

Yo como cabeza de la Federación no puedo ser irresponsable, para llevar los chicos se necesitan unos $20.000, la Federación no tiene fondos, el Icoder quiere que le devolvamos ₡11 millones para decir la verdad, pero de dónde vamos a devolver algo que ya pagamos de los eventos que ya pasaron, necesitamos que nos dejen avanzar, pero en esa forma no, yo sé que esto va a traer cola, pero yo estoy dispuesta porque yo estoy por los atletas y para los atletas, cuando tengo que tomar esta decisión a mí me duele en el corazón, pero tengo que ser responsable con el atletismo de este país.