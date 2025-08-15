Porrismo tico tendrá presencia en prestigioso torneo en Colombia

El porrismo costarricense tendrá presencia este fin de semana en el evento Máster Cheer de Colombia.

El programa Cheer Athletics Aces, de San Rafael de Heredia, se pondrá a prueba internacional con la participación de dos de sus equipos, Glovers, que se inscribió en la categoría U12 y Jokers en la categoría Open 2.1.

Allá en Bogotá se toparán con equipos locales, además de México y Ecuador. Los ticos viajan por sus propios medios, cada familia puso su granito de arena para cumplirle el sueño a los porristas de estar en el matt internacional, lo cual los emociona porque cada sacrificio vale la pena.

“Significa mucho este viaje, toda la preparación que se ha tenido, el proceso, verlas ahí dando su mejor esfuerzo para competir en otro país. Me llena de mucha ilusión, aunque tenemos también una gran responsabilidad de poner a Costa Rica en alto”, dijo el coach Eddy Fernando Araya Sáenz.

Para Glovers será su primera aparición fuera del país, pero para Jokers será la segunda.

La delegación tica viajó este jueves rumbo a suelo cafetero y presentará su rutina oficialmente el domingo.