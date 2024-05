¿Por qué el descenso de Ligia Madrigal del Everest es tan complicado?

Luego de alcanzar la cima del Everest, a Ligia Madrigal le queda un camino complicado para regresar a casa como una heroína: la bajada.



Para entender esta parte del periplo, le consultamos al respecto al otro costarricense que puede hablar con propiedad del tema, Warner Rojas.

“Cuando vos llegas a la cumbre, venís muy agotado tener varios días de estar subiendo, además estás expuesto a la altura y generalmente muchas veces se pierde la perspectiva. ¿En qué sentido? En que me concentro en llegar, doy todo para llegar y cuando estoy arriba no tengo fuerzas y estoy agotado y ya no tengo fuerza para bajar, entonces eso hace que sea muy complicado”, explicó el otro costarricense que ha llegado a lo más alto del planeta.