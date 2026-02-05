¿Por qué Costa Rica tiene tan buenos surfistas? Los atletas responden

El surf en Costa Rica es un deporte muy consolidado y que gracias a grandes talentos, buenas playas y estructura no deja de crecer.

Pensar en la participación de Brisa Hennessy en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 puso a muchos ticos a soñar con una medalla olímpica como pocas veces en la historia.

El surf tiene muchos atletas que son abanderados de la disciplina y que con mucho esfuerzo han logrado triunfar tanto en el país como internacionalmente, pero... ¿Por qué Costa Rica tiene tan buenos surfistas?

Esto fue lo que nos respondieron ellos mismos.

Y eso que estos surfistas tienen mucho éxito reciente, por ejemplo: Darshan Antequera fue campeón latinoamericano del ALAS Global Tour 2025.

Por su parte, Lia Díaz es Medallista Panamericana en longboard y Subcampeona latinoamericana de longboard en el ALAS Global Tour 2025. Además, lidera el ranking norteamericano, que clasifica al Tour Mundial de Longboard de la WSL.



Y también Sam Reidy, Campeón Nacional 2025 y Subcampeón latinoamericana ALAS Global Tour 2025.