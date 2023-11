Polémica por la sede del surf a nueve meses de los Juegos de París 2024

A nueve meses de los Juegos de París 2024, las autoridades de la Polinesia Francesa mantienen un pulso con los organizadores olímpicos, pues no quieren que la sede de las pruebas de Surf esté en Teahupo'o, en Tahití, como está previsto. Este idílico paraje, conocido en todo el mundo del surf por sus espectaculares olas, ¿Formará parte finalmente de los Juegos? Desde hace semanas, el proyecto de instalar una torre de aluminio de 14 metros de altura para los jueces de la prueba, que sustituiría a la de madera que se ha venido utilizando hasta ahora, pero que ya no cumple con las normas, ha provocado un verdadero enfrentamiento entre opositores al proyecto y los promotores de los Juegos. La tensión ha llegado a tal punto que la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, de viaje oficial a Tahití a finales de octubre, tuvo que renunciar a visitar Teahupo'o por temor a las protestas. Para el próximo viernes se convocó una nueva manifestación, a la que se espera asistan surfistas, ecologistas y lugareños opuestos al proyecto. Cambio de opinión

En una entrevista a la AFP, el mandatario propuso Taharuu, con menos renombre en el surf pero de acceso más fácil que Teahupo'o, y también situado en la costa oeste de Tahití. "Está dotado de todas las infraestructuras", argumentó.



Brotherson defendía hasta ahora el proyecto de Teahupo'o, asegurando que no tendría consecuencias en el fondo marino, pero ha cambiado de opinión. "No veo cómo se puede pasar la barcaza (de la perforadora) sin destruir el coral", dice ahora.



Este cambio de posición de las autoridades locales no beneficia en nada a los organizadores de los Juegos, que hasta ahora se han mostrado contrarios a un cambio de sede.



"Estudiamos colectivamente todos los escenarios posibles, en relación con el gobierno polinesio, para permitir la disputa de las pruebas de surf en el lugar excepcional de Teahupo'o, que deseamos conservar, respetar y valorizar con motivo de los Juegos", reaccionó el comité organizador en un comunicado enviado este miércoles a la AFP.



En el texto, precisan que, en las próximas semanas, se seguirá negociando y estudiando la cuestión "para encontrar la solución para organizar las pruebas en la sede de Teahupo'o".



Los organizadores no renuncian