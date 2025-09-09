Polémica en carrera tica: "Es como que fueron a trabajar y no les pagaron"

La polémica por la no entrega de premios económicos ni metálicos tras la Media Maratón Las Flores continúa.

Teletica.com reveló, este lunes, que deportistas amateurs llegaron el pasado domingo al Parque de Heredia para recibir sus galardones y nadie de la organización de la competencia se hizo presente.

Este medio conversó, este martes, con Marcelo Catota, quien es entrenador de la atleta cuatro veces olímpica Rosalba Chacha. Además, Catota fungió de puente para que la carrera contara con Segundo Jami, quien estará en el Mundial de Atletismo en Japón, y con Edison Enriquez, quien es uno de los mejores deportistas actuales y ha representado a su país en los mundiales militares. Todos son de Ecuador.

Catota explicó que a los deportistas les adeudan $4.550, debido a que se concretó $1.000 por venir a competir al evento más los premios que ganarían si lograban estar dentro de los primeros cinco en línea de meta.

﻿Estos son los premios que había anunciado la competencia:

Ahora, veamos el monto que aún se le adeuda a cada deportista.