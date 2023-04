Pistorius seguirá en prisión tras el rechazo de su libertad condicional

Los servicios penitenciarios informaron en un comunicado que la negativa está relacionada con el hecho de que el convicto aún no ha cumplido una parte suficiente de su sentencia.

"La razón que invocaron es que el detenido no ha completado el período mínimo de detención, según lo decidido por el Tribunal Supremo de Apelación", es decir, la última instancia que condenó a Pistorius en 2017 después de múltiples apelaciones, dice el comunicado.

"Es una decisión fuera de lo común, que incluso parece inverosímil", declaró a AFP Kelly Phelps, profesor de derecho en la Universidad del Cabo. Según ella, el procedimiento de liberación condicional fue lanzado "de manera precipitada" y "no debería haber tenido lugar en esa fecha".

"No creo en su historia", dijo la madre visiblemente angustiada, June Steenkamp, a los periodistas que se agolpaban junto al auto en el que llegó a la prisión para participar en la audiencia de la comisión.

La madre finalmente no tuvo que testificar frente al asesino de su hija por decisión de la comisión, dijo su abogada Tania Koen.

"Creen que no debe ser liberado" porque "no ha mostrado remordimiento y no está rehabilitado, porque si lo estuviera, habría sido honesto y habría contado la verdadera historia de lo que sucedió esa noche", insistió.