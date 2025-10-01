Piloto Gerardo Moreno competirá en España

El joven piloto costarricense Gerardo Moreno, integrante del equipo MH Karting, competirá en el T4 Nations Cup.

Este evento se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en Valencia, España.

Moreno toma esta competencia como preparación para el FIA Arrive & Drive Karting World Cup, que se disputará del 12 al 14 de noviembre en Malasia.



El T4 Nations Cup reúne a 246 pilotos de 37 países y es una de las vitrinas internacionales más importantes para los talentos emergentes del kartismo.



"Es un paso clave en nuestra preparación. El nivel internacional es muy alto y cada detalle cuenta para llegar en las mejores condiciones al Mundial en Malasia”, comentó Moreno.

El tico obtuvo su clasificación oficial al Mundial tras destacadas actuaciones en el Campeonato Nacional de Kartismo y en el Latinoamericano VLR, consolidándose como una de las promesas más sólidas de la disciplina, cabe destacar que actualmente compite en dos categorías, la Tillotson Senior y la VRL senior.



“Estamos preparándonos lo mejor posible para dar el 100 por ciento. Vamos a dar lo mejor y hacer el mejor papel por Costa Rica”, agregó.

En Malasia enfrentará a los 54 mejores pilotos amateur del planeta, bajo un formato de igualdad técnica que busca resaltar el talento puro de cada competidor.



Moreno es el actual campeón nacional y latinoamericano de kartismo en la categoría VLR Junior.



