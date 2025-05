Piastri se apunta la 'pole' en Italia en un regreso accidentado para Colapinto

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, partirá el domingo desde la 'pole position' del Gran Premio de Emilia-Romaña, después de haber marcado el mejor tiempo en la clasificación de este sábado, en la que el argentino Franco Colapinto sufrió un accidente en su estreno con Alpine.



"Ha sido una sesión muy dura, con muchos retrasos y banderas rojas. Estoy contento con el trabajo realizado y tengo ganas que empiece mañana. Teníamos suficiente ritmo para hacerlo", resumió Piastri, que finalizó por delante del vigente campeón Max Verstappen (Red Bull).



Piastri le arrebató la pole a Verstappen con un último intento muy agresivo que no pudo replicar el neerlandés, que se quedó a 34 milésimas.



Los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) partirán desde la segunda línea, mientras que los Ferrari de Charles Leclerc (11º) y Lewis Hamilton (12º) lo harán desde la sexta.



El fin de semana no comenzó nada bien para los monoplazas de la escudería italiana, que corre ante su público.



"El coche estaba bien en general, pero no teníamos la adherencia necesaria y esto nos ha costado caro", resumió Hamilton.



Leclerc se mostró más contundente: "No hay nada que me ofrezca esperanza para mañana, el potencial del coche no es lo bastante bueno por el momento".



No vivió un regreso exitoso a la máxima categoría Colapinto, que sufrió un accidente en la Q1 a más de 200 km/h, y se clasificó 15º.



En la general del Mundial, Piastri cuenta con 16 puntos de ventaja sobre su compañero Lando Norris. El australiano tiene ante sí una ocasión de oro para escaparse.



Luego de conquistar su tercera pole de la temporada, buscará el domingo una 7ª victoria en Fórmula 1.