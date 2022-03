Pese a dificultades para entrenar, paratleta Diego Quesada quedó octavo en Mundial de tiro con arco

En Costa Rica no existe un lugar exclusivo para entrenar tiro con arco, solo se puede hacer los fines de semana en algunos clubes privados o también en otras oportunidades en el Estadio Nacional.

Pese a estar con esa limitante, el paraatleta Diego Quesada logró recientemente un octavo puesto en el Mundial de Tiro con Arco en Dubái.

"Hay unos cinco clubes en diferentes provincias y se abren los fines de semana para que la gente vaya a practicar. Ahorita no hay ningún lugar específico como un campo nacional de Tiro con Arco, no existe, no hay un lugar en el que se pueda llegar a entrenar de lunes a viernes como la Selección de Fútbol que tiene el Estadio Nacional", explicó Quesada.

Y agregó: "Para tener un lugar especializado en nuestra disciplina se necesita un espacio que tenga mínimo 100 metros de largo y que sea bastante ancho para meter a varios arqueros. Algo así como una cancha de fútbol, eso es lo que usan los clubes privados".

Diego Quesada compitió en Dubái. Foto: Cortesía









El costarricense detalló que les prestan las instalaciones de la Joya de La Sabana y ahí se preparó para estas justas.

También agradeció el apoyo de la Federación y del Comité Paralímpico para poder sobrepasar las expectativas en este que es su primera cita mundialista.

Su octava posición le deparó un considerable ascenso en el ranquin mundial, pues pasó de 64 al 31.

"Un octavo lugar es bastante bueno, se dio un impulso importante. La verdad es que esperábamos una participación más discreta y se hicieron muy bien las cosas", contó.

Diego también había competido en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y ahora se enfocará en foguearse para buscar la clasificación a los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, en Chile.