Patinódromo nacional tendrá reapertura este sábado

El Patinódromo Nacional tendrá su reapertura este sábado en el Parque Metropolitano La Sabana.

Así lo dio a conocer Donald Rojas Fernández, director nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

"Esta obra forma parte del compromiso del Gobierno de la República y del Icoder con la renovación de toda la infraestructura deportiva del país", comentó Rojas.

Por su parte, Máximo Araya, presidente de Federación Nacional de Patinaje, indicó que a partir de ahora tienen una infraestructura apta para entrenamientos y competencias.

Dentro de los trabajos efectuados se realizó el cambio de una gran parte del acrílico perimetral, así como el resane completo de todas las barandas, tanto internas como externas, y la pintura en toda la estructura, para garantizar una mejor protección y una imagen renovada.

Además, en la cancha interna se hizo el resane de la superficie de juego y se realizó la demarcación de la estructura.

