Patinódromo nacional tendrá reapertura este sábado
Estos fueron los trabajos que se realizaron en la estructura deportiva.
El Patinódromo Nacional tendrá su reapertura este sábado en el Parque Metropolitano La Sabana.
Así lo dio a conocer Donald Rojas Fernández, director nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
"Esta obra forma parte del compromiso del Gobierno de la República y del Icoder con la renovación de toda la infraestructura deportiva del país", comentó Rojas.
Por su parte, Máximo Araya, presidente de Federación Nacional de Patinaje, indicó que a partir de ahora tienen una infraestructura apta para entrenamientos y competencias.
Dentro de los trabajos efectuados se realizó el cambio de una gran parte del acrílico perimetral, así como el resane completo de todas las barandas, tanto internas como externas, y la pintura en toda la estructura, para garantizar una mejor protección y una imagen renovada.
Además, en la cancha interna se hizo el resane de la superficie de juego y se realizó la demarcación de la estructura.