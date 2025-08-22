EN VIVO
Participación de Gloriana Sánchez en Mundial de Gimnasia Rítmica generó reconocimiento

La tica compitió en las pruebas de Aro, Pelota, Cinta y Mazas.

Gimnasta Gloriana Sánchez/Cortesía: Olman Mora para Teletica.com
Por Daniel Jiménez |22 de agosto de 2025, 11:37 AM

La atleta Gloriana Sánchez Arguedas quedará en la historia como la primera costarricense en participar en el Mundial de Gimnasia Rítmica.

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) entregó, este jueves, un reconocimiento a la delegación de Costa Rica por ser su primera participación en esta cita mundialista.

En galardón fue recibido por la entrenadora Melissa Brenes en la Arena Carioca, sede del evento.

El premio fue compartido con las delegaciones debutantes de Aruba, Costa de Marfil, Paraguay, Perú y Turquía.

