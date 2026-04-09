Parque de Kenneth Tencio vibrará con competencia internacional

13 atletas de cinco países pretenden sumar puntos el ranking de la Unión Ciclística Internacional (UCI), en la primera p﻿arada del Tour C1 del BMX Freestyle 2026. El evento será este domingo en el “Bac Park by 10cio”, del atleta Kenneth Tencio.

El inicio del Ciclo Olímpico convocará en Garabito a los representantes tanto en la categoría masculina como femenina de Alemania, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Francia y Costa Rica.

Tencio destacó que la competencia será “muy disputada por la calidad de los rivales, entre ellos Daniel Sandoval múltiple medallista de X Games o Máxime Chalifour, actual campeón de Canadá.



“Todos vienen por lo mismo, los 200 puntos al primer lugar que suman en el Ranking de la UCI. Muchos de ellos tienen una semana de estar preparándose en el “Bac Park by 10cio”, esto demuestra la seriedad del evento”, comentó Tencio.

Los eventos C1 son competencias internacionales que otorgan puntos cruciales para el ranking mundial.

La competencia iniciará a las 10 a. m. La entrada tiene un costo de ₡2.000 y quienes asistan pueden participar por premios durante la competencia.



