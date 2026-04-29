Parque de Kenneth Tencio se posiciona como escenario del BMX internacional
El centro de entrenamiento del atleta está ubicado en Jacó.
El atleta costarricense Kenneth Tencio reunió esta semana en su parque de BMX en Jacó a distintos atletas internacionales en un campamento de entrenamiento.
Durante varios días, los atletas participaron en sesiones prácticas, conversatorios y entrenamientos para posicionar a Costa Rica como un destino en el que se puede realizar BMX de alto nivel.
El campamento también contempló una dimensión abierta a la comunidad, con una sesión que permitió a los atletas compartir con seguidores.
El encuentro reunió a destacados exponentes del BMX como:
Nikita Ducarroz: Medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con oro en el Campeonato Europeo 2021, plata en el Mundial UCI 2021 y múltiples podios en la Copa del Mundo.
Sebastian Keep: Referente del BMX europeo, ganador del Mayor Aire en el Etnies Backyard Jam y del Red Bull Soweto Sessions, además de reconocido por su trayectoria en la escena internacional.
Senad Grosic: Rider austriaco con títulos como Austrian King of Dirt y Red Bull Dirt Ride Champion, con amplia experiencia en competencias internacionales.
Saray Villegas: Atleta colombiana con participaciones destacadas en el Mundial UCI, FISE World y World Urban Games.
Liz Villegas: Promesa del BMX freestyle con podios internacionales en FISE World y World Urban Games, además de múltiples títulos en competencias locales.
Gabriel Chaves: Rider argentino, primer atleta de su país en lograr un Double Backflip, con títulos regionales y participación en X Games.
Kieran Reilly: Campeón mundial UCI (2023), medallista olímpico en París 2024 y campeón europeo 2024.