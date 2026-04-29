Parque de Kenneth Tencio se posiciona como escenario del BMX internacional

El atleta costarricense Kenneth Tencio reunió esta semana en su parque de BMX en Jacó a distintos atletas internacionales en un campamento de entrenamiento.

Durante varios días, los atletas participaron en sesiones prácticas, conversatorios y entrenamientos para posicionar a Costa Rica como un destino en el que se puede realizar BMX de alto nivel.

El campamento también contempló una dimensión abierta a la comunidad, con una sesión que permitió a los atletas compartir con seguidores.



El encuentro reunió a destacados exponentes del BMX como:



Nikita Ducarroz: Medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con oro en el Campeonato Europeo 2021, plata en el Mundial UCI 2021 y múltiples podios en la Copa del Mundo.



Sebastian Keep: Referente del BMX europeo, ganador del Mayor Aire en el Etnies Backyard Jam y del Red Bull Soweto Sessions, además de reconocido por su trayectoria en la escena internacional.



Senad Grosic: Rider austriaco con títulos como Austrian King of Dirt y Red Bull Dirt Ride Champion, con amplia experiencia en competencias internacionales.



Saray Villegas: Atleta colombiana con participaciones destacadas en el Mundial UCI, FISE World y World Urban Games.



Liz Villegas: Promesa del BMX freestyle con podios internacionales en FISE World y World Urban Games, además de múltiples títulos en competencias locales.



Gabriel Chaves: Rider argentino, primer atleta de su país en lograr un Double Backflip, con títulos regionales y participación en X Games.



Kieran Reilly: Campeón mundial UCI (2023), medallista olímpico en París 2024 y campeón europeo 2024.





