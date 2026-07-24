Paratletas ticos ganaron 14 medallas en México

La delegación de Costa Rica se despidió del World Para Athletic Grand Prix Tlaxcala 2026 con 14 medallas: 8 de oro, 2 de plata y 4 de bronce.



En el torneo participaron 444 atletas de 27 países y 15 ticos.



Las paratletas Melissa Calvo clase T13, Sofía Orozco clase T37 y Mari José Martínez clase T12 ganaron dos medallas de oro en los 100 mts, en los 200 mts para Calvo y Orozco mientras Martínez en 200 mts y 400 mts Martínez en el Grand Prix efectuado en México.



Orozco tiene 18 años y es estudiante de gastronomía con especialidad en postres. En este evento confirmó su proyección internacional.



La última prueba de Grand Prix azteca fue el Relevo Universal 4x100 metros, una prueba mixta de 400 metros en total y en la que Costa Rica fue segunda con tiempo de 52.36. Compitieron en orden de salida: Melissa Calvo, Sherman Guity, Sofía Orozco, cerrando Daniel Fajardo, este último en triciclo.



Récord Mundial

Sherman Guity logró dos medallas de oro en los 100 y 200 metros planos. Igualó el récord mundial en los 100 metros establecidos desde el 28 de octubre del 2015 en el Mundial de Doha, en manos del estadounidense Richard Browne con 10:61 clase T64.



La próxima competencia de Sherman Guity será el Istaff de Berlín el 30 de agosto en los 100 metros planos y luego competirá en el Grand Prix de Cali (Colombia), del 17 al 21 de septiembre en los 100 y 200 metros clase T64.



Las medallas:



Melissa Calvo: Oro en 100 y 200 clase T13.



Sofía Orozco: Oro en 100 y 200 metros planos clase T37.



Mari José Martínez: Oro en los 200 y 400 metros clase T12



Henry Cárdenas: Bronce en los 1500 metros clase T12



Nardy Álvarez: Bronce, Impulsión de bala, Plata Disco clase F11



Dalessandro Abarca: Bronce 100 metros planos clase T63



Sherman Guity: Oro en 100 y 200 metros planos clase T64



Siler González: Bronce Impulsión de Bala clase F63



Relevo Universal 400 metros: Plata. Melissa Calvo, Sherman Guity, Sofía Orozco y Daniel Fajardo

