Paraatleta revela difícil momento que vivió en Tokio y ahora la impulsa

La paraatleta costarricense Melissa Calvo conversó con Teletica.com sobre cómo un difícil momento que vivió en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 y ahora la impulsa para poder estar en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Calvo compitió en 100 mts y 400 mts en Tokio en la categoría T13 (visión limitada).



"Los Juegos Paralímpicos Tokio 2021 fueron complicados por la experiencia, logré entrar, clasificar, ir, pero me dio como un ataque de nervios y ansiedad, por todo el boom de lo que es, es diferente tener la idea a estar ahí frente a los mejores y la presión de ser parte de los mejores, fue complicado", comentó Calvo.

Calvo detalló que le "dio un episodio de ansiedad de precompetencia, me tocaba primero los 100 mts, ese día antes compitió Sherman Guity y ganó medalla, todo mundo me empezó a decir que ya él había ganado, que ahora me tocaba a mí y aunque fuera en broma, pero uno siente la presión, y aunque yo sí creía en mí, en mi potencial, pero yo sentía esa presión más".

Y agregó: "Lloré demasiado, me dio una crisis horrible, no podía dormir, me quedaban cinco horas para dormir, todo eso me repercutió y afectó en la competencia".



Eso sí, este episodio le sirvió a Calvo para poder asistir a ParaPanamericanos, a dos Mundiales y ahora a pensar en su preparación para Los Ángeles 2028.

"Aprendí mucho, tuve muchas cosas buenas y malas, todo eso lo tengo conmigo. Logré mejorar marcas, lograr mi medalla en Santiago", concluyó la paraatleta que pertenece a Coopenae.