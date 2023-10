Panamericanos 2023: Costa Rica asegura al menos medalla de bronce en el ráquetbol

En levantamiento de pesas, en la categoría de 59 kilogramos, Sofía Ramírez dejó su huella al obtener el undécimo lugar a nivel Panamericano. La tica, levantó 70 kg en snatch y 97 kg en clean and jerk, para un total de 167, superando a competidores de Paraguay, Perú, Uruguay, Guyana, Argentina y Honduras.

7 a. m. Tenis: Rodrigo Crespo vs Conner Huertas de Perú.

10:30 a.m. Voleibol playa: Daniel Dyner vs Jhostin Varela vs Jair León y Marcos José Tenorio de Ecuador.