Orgullo de El Guarco de 59 años estará en Juegos Panamericanos 2026

El guarqueño Juan Carlos Torres, de 59 años, representará a Costa Rica en los Juegos Panamericanos 2026, que se llevarán a cabo del 17 al 27 de abril de 2026 en Paramaribo, Surinam, en la disciplina de Juego de Damas.

Torres ha dedicado su vida a esta disciplina y recibió su merecido premio al ser seleccionado para este evento deportivo.

La Municipalidad de El Guarco le dedicó un mensaje en sus redes sociales en las que destaca su empeño.

"Para el cantón de El Guarco es motivo de gran orgullo que uno de sus hijos sea quien represente a Costa Rica en una cita deportiva de tan alto nivel.

"La Municipalidad de El Guarco le extiende sus mejores deseos de éxito en esta importante competencia, con la certeza de que su participación dejará en alto el nombre de Costa Rica y de nuestro cantón", publicó la municipalidad.

