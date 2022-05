Organizadores se enfrentan por dos maratones agendadas el mismo día en Guanacaste

25 de mayo de 2022, 11:18 AM

Los amantes del atletismo se mostraron sorprendidos tras enterarse de que dos maratones diferentes estaban agendadas para el mismo día, 17 de setiembre, en Guanacaste. Se trata de la Flamingo Beach Marathon y Tamarindo Diriá Marathon.



Ante la coincidencia en la fecha, Teletica.com conversó con Víctor López, quien realizará el evento en Flamingo, Cinthya Calero, quien hará la competencia en Tamarindo, e Isaac Vargas, gestor administrativo de la Federación Costarricense de Atletismo.

Ambos eventos tienen distancias de cinco, 10, 21, 30 y 42 kilómetros. Los dos, también, tienen sus inscripciones abiertas.

"Yo le puedo decir a los corredores que se aseguren que no sean empresas que no tienen un portafolio de eventos durante el año y que arriesgan perder sus dineros. Los atletas tiene que cuidarse mucho y no llevarse una cólera sin necesidad, que se vayan a lo seguro", comentó López.

"Ya tenemos bastante tiempo, ya tengo algunos permisos, como el de la Municipalidad de Santa Cruz, la póliza de seguros y aval de la FECOA. Lo del tránsito y todo lo demás va encaminado", agregó.