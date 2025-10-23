Organismo internacional de Natación suspende provisionalmente a Francisco Rivas

El entrenador de natación Francisco Rivas fue suspendido provisionalmente, según informó este jueves la Unidad de Integridad Acuática.

Este organismo inició una investigación sobre las denuncias de acoso y abuso a atletas por parte de Rivas.

"Esta decisión se ha tomado para salvaguardar la confianza pública en la integridad de las actividades acuáticas y proteger el bienestar de quienes participan en este deporte", cita el comunicado de prensa.

Cabe destacar que durante la suspensión provisional, Rivas no podrá ejercer ningún cargo, incluido el de entrenador, en World Aquatics, ninguna Organización Continental Mundial de Acuáticos ni ninguna Federación Miembro de World Aquatics, incluidos clubes afiliados u organismos reconocidos.

"La suspensión provisional también le impedirá participar en actividades o eventos relacionados con el agua en nombre de estas organizaciones, así como participar o asistir, en cualquier calidad, a cualquier competición acuática", añade el comunicado.



Dado que el caso está en curso, la Unidad de Integridad Acuática "no proporcionará más comentarios en esta etapa".



¿Qué sucedió?

El pasado 14 de julio, la nadadora costarricense y medallista de oro en Atlanta 96, Claudia Poll, denunció a su exentrenador, Francisco Rivas, por supuestas agresiones.



En declaraciones al programa Interferencia de la Universidad de Costa Rica (UCR), la nadadora hizo fuertes declaraciones en contra de Rivas.



“Siempre revisaba mis cosas personales, me robó celulares, investigaba mis redes sociales por años para saber información sobre mí (…) Pagó para que grabaran conversaciones mías y luego me repetía temas de esas conversaciones. Revisó mi basura. Una vez sacó condones usados de la basura de mi casa, les sacó fotocopia y me enseñó y me exigió que le dijera de quién eran. A mi pareja, cuando se dio cuenta que estábamos iniciando una relación, le dijo que se podía coger a cualquiera menos a mí, que yo estaba solo para entrenar.



"El aislamiento era necesario para evitar que hablara y que contara lo que me sucedía. Con todo esto quiero decir que necesitamos leyes que sirvan de algo. Estas agresiones y abusos no pueden prescribir”, aseguró Poll.



Junto a Poll, los nadadores Marcela Cuesta y Manuel Rojas también levantaron la mano y relataron sus experiencias. Ambos aseguran que las situaciones presentadas los alejaron de la práctica del deporte.



“Recuerdo cuando Francisco me decía: ‘Es que vos sos brillante, vos sos maravillosa, vos tenés una un talento increíble, pero Dios te hizo estúpida. Vos sos tonta’. Yo me retiré de natación a los 16 años. O sea, yo era una niña cuando todo esto pasaba”, relató Cuesta.



Los tres aseguran que acudieron a instancias como la Federación de Deportes Acuáticos, al Consejo de Deportes y al Comité Olímpico Nacional, y que este último tramita las denuncias presentadas.



Ese mismo día, consultado al respecto por Teletica.com, Rivas negó rotundamente todo lo denunciado y explicó que en ningún momento hubo agresiones a ninguno de sus deportistas.

“Contundentemente, oficialmente y únicamente todo es falso. Ninguno de los aspectos que se han mencionado corresponden a la verdad, aparte que no habla de fechas, no entiendo a qué se refieren, porque el caso de la señora Marcela Cuesta tengo 37 años sin novedades de ella, desconozco el cuándo, qué día, cómo, dónde y qué de lo que denuncia.



“El caso del señor Rojas fue un nadador que nadó con mi persona hace bastantes años, luego me parece que en el 2012, 2014, 2015 regresó a nadar conmigo y no solamente regresó a nadar conmigo, sino que trajo dos hijas de él, de 10 o 11 años, a nadar conmigo. Así que no lo entiendo, si de alguna manera en algún momento mi actitud no fue la correcta, ¿cómo él regresó conmigo?



“Y en el caso de Claudia, me sorprende absolutamente todo. No es cierto, tengo que decirlo categóricamente, no es cierto, incluso no pueden haber pasado tantísimos años después de que le ganó la medalla, después de que en el 2010 ganamos la medalla en el torneo máster, después que seguimos por tantos años y finalizamos en el 2022 por un tema eminentemente administrativo en el negocio del Club H2O, del cual yo era el socio junto con ella y eso nos distanció, es un tema que está en tribunales lamentablemente, pero es lo que puedo decir al respecto”, mencionó el entrenador.