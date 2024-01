Oficial: Yokasta Valle enfrentará a su rival más esperada, Seniesa Estrada

𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞 👑

WBC/WBA/Ring Magazine champ Seniesa Estrada will face WBO/IBF champion 𝐘𝐨𝐤𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞 for the 𝐮𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞𝐝 minimumweight crown on March 29th.#PuraVida #ConTodoYoka 🇨🇷💯 pic.twitter.com/e71nBuGARM