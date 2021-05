Noelia Vargas viajó a Ecuador en busca de su boleto a Tokio 2021

La costarricense Noelia Vargas partió este miércoles rumbo a Guayaquil, Ecuador para participar en la Copa Panamericana de Marcha Luis Chocho San Martín que se disputará este viernes 7 de abril.

La idea de la tica es acercarse en el puntaje necesario para amarrar de una vez por todas su boleto a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Esta será la primera competencia internacional que realizamos. Voy bien preparada, esperando que la temperatura no sea un rival debido a que nuestra competencia en los 20 kilómetros partirá a las 8:45 a.m. (7:45 hora de Costa Rica), y no más temprano como se acostumbra”, mencionó Noelia, quien estará acompañada por su entrenadora y madre, Dixiana Mena.

Al certamen han confirmado participación las delegaciones de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, anunció el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

“Teníamos planes para competir en Ciudad de Guatemala el 24 de abril, pero por el tema de la Pandemia se suspendió el evento, esto hizo que cambiáramos la planificación debido al clima caluroso que presenta Guayaquil, esperamos que a la hora de la competencia estemos en 30 grados. Todo está listo, estamos enfocadas en marchar de buena forma”, destacó Dixiana Mena, entrenadora y madre de la atleta en un comunicado de prensa.

Próximo paso.

La entrenadora explicó que Guayaquil será apenas el primer paso para el retorno a los certámenes internacionales y desde ya tienen planificado su calendario.

“Estaremos compitiendo en Ciudad de Guatemala fecha por confirmar donde todo apunta a que será este mes, para luego en junio competir en la Coruña, España”, apuntó Mena.

La celebración del evento en Ecuador, transcurrirá bajo estrictas medidas de salud y sin presencia de espectadores.

La puriscaleña intentará superar la marca fijada en 1:31:00 en la distancia de 20 kilómetros para clasificar de forma directa, otra es buscar los puntos necesarios para entrar en el ranking.

Su mejor marca sigue siendo la obtenida en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019 con 1 hora 33 minutos y 09 segundos donde logró el sexto lugar de dicha prueba.

Hasta el momento, Costa Rica tiene solamente cinco atletas clasificados a Tokio 2021, Andrea Vargas (hermana de Noelia) en 100 metros vallas, Brisa Hennessy en surf, Kenneth Tencio en BMX Freestyle y dos ciclistas de ruta (mujer y hombre) que serán dados a conocer por la Federación Costarricense de Ciclismo próximamente.