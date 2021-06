Niño costarricense participará en mundial de golf con solo 7 años

Aunque solo tiene 7 años, Mauricio Amaya se alista como los grandes para representar a Costa Rica en el Mundial de Golf de su categoría que tendrá lugar en San Diego, California.



Se trata del IMG Academy Junior World Championship, el cual está pactado entre el 13 y 15 de julio y donde habrá representación de 54 países.

En el caso de Amaya, su competencia será en la categoría 7-8.

“Me he preparado bien, he tenido muchas clases, me ilusiona mucho, es muy emocionante poder ir a este gran evento”, indicó el pequeño deportista, quien desde ya demuestra una gran pasión.

“Me encanta estar en el campo, me gusta mucho los atardeceres y estar en contacto con la naturaleza. Estoy muy feliz de practicar este deporte”, añadió esta gran promesa del golf.

Ahron Amaya, padre del niño, destacó la disciplina que tiene su hijo para superarse en este deporte.

“Realmente es una lección para uno como adulto también, porque ver la disposición que él tiene para entrenar, para acatar órdenes del coach, para levantarse temprano, acostarse temprano también y jugar tres días seguidos sinceramente nos emociona mucho”, expresó.

Agrega que el yardaje al que se enfrentarán los niños es bastante exigente, con más de 4.000 yardas por juego, por lo que se requiere una preparación tanto física como mental.

“Este mundial significa mucho. Estamos muy contentos del esfuerzo que estamos haciendo para ir y los resultados que estamos teniendo en este momento”, explicó el orgulloso padre.