Ni un infarto frenó a entrenador de fútbol playa

El entrenador de Nosara Fútbol Playa, Pedro Castillo, sufrió un infarto el pasado sábado 12 de marzo. Estuvo internado tres días en el hospital, pero un día después estaba sentado en el banquillo para la primera victoria de su equipo en el torneo.

El estratega es un apasionado del deporte de la arena, pero sus múltiples esfuerzos por promover varios deportes en todo el distrito del cantón de Nicoya lo llevaron a tener mucho estrés.

“Tanta presión y tanta cosa que he pasado hizo que me diera un infarto un sábado al mediodía. Estuve fatal, casi me muero. Gracias a Dios no pasó, me dio fuerzas y regresé el miércoles a dirigir al equipo. Mucho estrés, eso fue lo que me pasó”, afirmó Castillo.

La recomendación de los doctores fue muy clara y sus familiares le han pedido que siga amando el deporte, pero que maneje las situaciones con más calma.



“Tengo que estar más tranquilo, tengo que ver esto como un deporte, vivirlo y gozarlo sin estresarme tanto. Si ganamos bueno y si perdemos bueno, esto es así”, aseguró Castillo.

El equipo de Nosara es uno de los dos debutantes del torneo nacional de fútbol playa del país, junto al equipo de Mixta del Caribe.

Luego de tres jornadas, los pamperos tienen cuatro puntos, ya que obtuvieron una victoria, una derrota y un triunfo en penales. Se ubican en la octava posición del certamen que es comandado por el equipo de Yunis Limón con nueve unidades.

Apasionado

Pedro cuenta que no solamente trabaja el fútbol playa en Nosara, pues también está al frente del fútbol 11, voleibol, patinaje artístico, fútbol sala y baloncesto.

Además, es chofer de maquinaria pesada y trabaja en una empresa dueña de tractores durante el día y en las noches se pone los pantalones cortos para dirigir los equipos de la zona.



Castillo explica que la situación no es sencilla, ya que en zonas como Nosara cuesta tener apoyo de la empresa privada o colaboraciones que los impulsen. Esta situación no ha sido fácil para él, al punto que su vida estuvo en riesgo al tener un infarto.

Próxima fecha

Sábado 9 de abril



• Valencia Beach Soccer – American Data Goicoechea 4 p. m.

• Dimas Escazú – Coopecaja PFC 5:30 p. m.

• Escazú Fútbol Playa – Yunis Limón 7 p. m.

• Mixta del Caribe – MP Matapalo 8:30 p. m.



Martes 19 de abril



• SF Macoy Alajuelita vs Nosara 7 p. m.

• Punta Leona FC – Samara ADG 8:30 p. m.