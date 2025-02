Ni un esguince frenó a Kenneth Tencio

Un esguince en el tobillo no fue impedimento para que el costarricense Kenneth Tencio ganara el primer lugar del C1, efectuado en el “Bac Parc 10cio”.

Tencio se impuso nada más y nada menos que al argentino José “Maligno” Torres, actual medallista de oro de los Juegos Olímpicos París 2024.



La primera fecha del “Costa Rica Freestyle Series” finalizó con 200 puntos UCI para Kenneth Tencio, 160 puntos UCI para José Torres de Argentina y con 120 puntos UCI, José Cedano de Chile.

“Estoy muy feliz de poder ganar esta competencia que no solo me da puntos para el ranking mundial, más que eso me ayuda a subir mi nivel y volver a tener buenas sensaciones y mucha confianza en cada uno de mis entrenamientos. Fue una competencia de mucha técnica y buenos trucos”, comentó Tencio.