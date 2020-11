Natación regresó con cuatro récords a nivel nacional

Este fin de semana se desarrolló el torneo invitacional Fecoda 2020 en la piscina María del Milagro París, donde más de 100 atletas de 17 organizaciones diferentes regresaron al agua tras ocho meses sin actividad competitiva.



El torneo se desarrolló durante tres días a puerta cerrada y fueron los atletas de la Asociación Belemita de Natación, Stephanie Venegas y Julio Pérez, quienes superaron cuatro marcas nacionales.



Venegas de la categoría Juvenil A obtuvo su récord en los 50 metros pecho, con un tiempo de 35:82.



“Fue una prueba rápida, estuvo muy difícil pero por dicha pude obtener ese récord. En algunas pruebas no me fue bien porque no hemos competido durante varios meses, pero por dicha en el 50 metros pecho me fue muy bien”, comentó Stephanie.



Por su parte, Julio Pérez rompió el cronómetro con tres nuevas marcas en los 50 metros dorso con un tiempo de 27:66, en los 100 metros dorso paró el reloj en 59:21 y finalmente en los 200 metros dorso hizo 2:10.



“En general me fue súper bien, el punto era venir poco a poco, retomar el ritmo de competencia y eso se logró. Siempre es bonito romper récords y nada más seguir entrenado duro, trabajando con mi entrenador para seguir mejorando”, manifestó Pérez.



El Torneo Invitacional Navideño Fecoda 2020 se realizará los días 4, 5 y 6 de diciembre, siendo este el último evento de la natación de este año. Se espera tener unos cuatro o cinco eventos en natación en el 2021.



Récords Nacionales.



Julio Pérez. Categoría Juvenil B (Asociación Belemita de Natación)

• 50 metros dorso: 27,66 (Superó a Bryan Álvarez. Tiempo: 28,08. Fecha: 23/08/2017)

• 200 metros dorso: 2:10,63 (Superó a Esteban Araya. Tiempo 2:12.33. Fecha 06/04/2014)

• 100 metros dorso: 59,21 (Superó a Mario Montoya. Tiempo: 1:01,00 17/07/2006)

Stephanie Venegas . Categoría Juvenil A (Asociación Belemita de Natación)

• 50 metros pecho: 35,82 (Superó a Adriana Morera. Tiempo: 36,30. Fecha: 26/02/2010