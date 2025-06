Naomy Valle no peleará en Estados Unidos

La pelea de Naomy Valle con la mexicana Ashley Felix fue cancelada, por lo que su debut para la promotora MVP deberá esperar.

Si bien no se conocen los detalles del por qué se canceló la pelea, el campamento de Valle anunció que la “pelea será reprogramada para una próxima cartelera de MVP, donde Naomy volverá con la misma energía, compromiso y ganas de demostrar por qué llegó para quedarse”.

Sobre Felix, originaria de Tijuna, México, esto dijo el equipo de la boxeadora nacional: “Naomy desea expresar su respeto y gratitud a su oponente Ashley Felix, quien, al igual que ella, se preparó intensamente para ofrecer un gran espectáculo al público. Ambas merecen la oportunidad de brillar, y sabemos que ese momento llegará pronto”.

“Por cosas que no están en mis manos, este fin de semana no voy a poder debutar como estaba planeado. Pero esto no se acaba aquí. Solo se atrasa un poquito. Porque muy pronto voy a estar en ese ring, demostrando todo por lo que tanto he trabajado”, concluyó Valle.