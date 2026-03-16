Nadador Alberto Vega rompe récord nacional que tenía 15 años
El atleta olímpico impuso una nueva marca en los 800 metros libres.
El nadador costarricense Alberto Vega Sancho logró un nuevo récord nacional en los 800 metros libres y dejó atrás una marca que tenía 15 años.
Vega logró un tiempo de 8 minutos, 23 segundos y 38 centésimas, superó por 20 centésimas lo hecho por Mario Montoya en 2011 (8:23.58).
El deportista compitió en el Championnat Régional – Web Confrontation, disputado en el Stade Nautique Alain Châteigner, en Francia.
Pero las competencias y los buenos resultados no pararon ahí, pues también obtuvo el segundo lugar en los 200 libre (1:54.91) y el tercer puesto en los 400 libre (4:01.56).
El atleta, de 20 años, estuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y busca estar en buen rendimiento para el ciclo olímpico que continúa con los los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán del 24 al 8 de agosto en República Dominicana.