Nadador Alberto Vega rompe récord nacional que tenía 15 años

El nadador costarricense Alberto Vega Sancho logró un nuevo récord nacional en los 800 metros libres y dejó atrás una marca que tenía 15 años.

Vega logró un tiempo de 8 minutos, 23 segundos y 38 centésimas, superó por 20 centésimas lo hecho por Mario Montoya en 2011 (8:23.58).



El deportista compitió en el Championnat Régional – Web Confrontation, disputado en el Stade Nautique Alain Châteigner, en Francia.



Pero las competencias y los buenos resultados no pararon ahí, pues también obtuvo el segundo lugar en los 200 libre (1:54.91) y el tercer puesto en los 400 libre (4:01.56).



El atleta, de 20 años, estuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y busca estar en buen rendimiento para el ciclo olímpico que continúa con los los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán del 24 al 8 de agosto en República Dominicana.