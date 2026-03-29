Nace una estrella en Suzuka: Antonelli líder más joven en historia de la Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de Japón, este domingo en el circuito de Suzuka, y se convirtió a los 19 años en el piloto más joven en liderar el campeonato del mundo de Fórmula 1.



Con la segunda victoria en su carrera, tras la lograda hace quince días en Shanghái, Antonelli suma 72 puntos en el Mundial de pilotos, nueve más que su compañero británico George Russell, que tuvo que conformarse con la cuarta plaza, por detrás de Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).



Pese a no lograr un nuevo doblete como sí hizo en las dos primeras carreras de la temporada, Mercedes sigue dominando el Mundial y si sus rivales no logran acercarse a la escudería alemana, el título de pilotos se jugará entre Antonelli y Russell.



"Vamos por el buen camino"



"Por supuesto que todavía es demasiado pronto para pensar en el campeonato, pero vamos por buen camino", declaró tras la carrera Antonelli.



No fue, sin embargo, un paseo para el italiano, que se sobrepuso a una salida fallida, cuando partiendo desde la pole position se vio relegado a la sexta plaza en los primeros metros del Gran Premio.



Tampoco le fue mucho mejor a Russell, que pese a salir segundo se vio relegado al cuarto puesto, por detrás de Piastri, Leclerc y Norris.



Pese a su salida fallida, Russell fue adelantando a sus rivales hasta colocarse a la altura de Piastri y pelear por la primera plaza.



Si bien la situación parecía ideal para el británico, todo cambió cuando los monoplazas comenzaron a entrar en boxes para cambiar neumáticos.



La Fórmula 1 no volverá hasta el primer fin de semana de mayo en Miami, luego de la cancelación de las dos carreras previstas en abril, Baréin y Arabia Saudita, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.