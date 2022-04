Mora, Lao y Argüello están interesados en asumir el Ministerio de Deportes

Los profesionales Royner Mora, José Luis Jiménez Lao y Domingo Argüello están interesados en asumir el Ministerio de Deportes.



Los tres detallan que ya enviaron su currículum a Natalia Díaz, quien será la reclutadora de los puestos de gobierno.

Teletica.com conversó con tres de los aspirantes a este cargo para conocer, de manera superficial, su visión en el campo deportivo y de la recreación.

"Se me pidió el currículum y estoy a la espera, no me gustaría profundizar mucho por respeto al proceso y a los deportistas. Se ha especulado mucho sobre este tema. Yo conversé con los ciudadanos costarricenses, asesoré a don Rodrigo en este tema y hay propuestas que no quisiera ahondar ahorita", comentó Mora a este medio.