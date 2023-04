Mo Farah se llena de nostalgia previo a su última maratón

El atleta británico Mo Farah espera "lágrimas y emoción" el próximo domingo cuando dispute en Londres el último maratón de su carrera.



"Domingo será probablemente mi último maratón, soy realista. No será mi última carrera, pero sí será mi último maratón", declaró el cuádruple campeón olímpico este jueves en una conferencia de prensa en la capital británica.



El atleta de 40 años y de origen somalí anunció en enero pasado que la de 2023 será su última temporada en la élite.



El año pasado no pudo correr el maratón de Londres por una lesión en la cadera.



"Comencé la media maratón aquí (en Londres), por lo que será muy emocionante para mí (el domingo). El apoyo del público, de toda esa gente llegada a Londres, creo que me afectará, pero trataré de no pensar en ello y correr. Pero después de la carrera, quizás haya emoción y lágrimas".