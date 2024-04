"Mi corazón está roto": Yulimar Rojas es baja en París 2024 por lesión

La atleta de 28 años explicó que se lesionó mientras entrenaba: "A la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce en una lesión en el tendón de Aquiles".



"Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente; pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", apuntó la caraqueña, considerada la reina del triple salto y entrenada por el mito cubano Iván Pedroso.



Dueña de la mejor marca mundial del año pasado, 15.35 metros, Rojas esperaba revalidar en París 2024 el oro ganado en Tokio 2020, cuando se sumó al boxeador Francisco 'Morochito' Rodríguez en México 1968, el taekwondista Arlindo Gouveia en Barcelona-1992 y al esgrimista Rubén Limardo en Londres 2012 en el exclusivo club de venezolanos que han ganado preseas doradas olímpicas. Había ganado plata en Río 2016.



Aspiraba también a convertirse en la primera mujer que rompe la barrera de los 16 metros en el salto triple.



Su récord mundial de 15.74, fijado en pista cubierta el 20 de marzo de 2022 en Belgrado, avalaba ese objetivo.



"Lo más importante es tu salud"