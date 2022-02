Mexicano Canelo Álvarez anuncia pelea ante el ruso Bivol

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, campeón indiscutible de peso supermediano, confirmó que su próximo combate será ante el ruso Dmitry Bivol el 7 de mayo por el título mundial de semipesado de la AMB.

El púgil de Guadalajara, de 31 años, dio a conocer la pelea a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que no adelantó la sede del evento.

🇲🇽 ¡Es oficial! #CaneloBivol

Pelearé este próximo 07 de mayo contra Dmitry Bivol por el Campeonato Mundial de la WBA Semicompleto en las 175 lb. Próximamente confirmaremos la sede.



🇺🇸 It's happening! #CaneloBivol

I will fight this upcoming May 7th against Dmitry Bivol. pic.twitter.com/9K0IBCMHXD