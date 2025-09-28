Melissa Calvo y Amalia Ortuño compitieron en el Mundial de Para Atletismo

Las paratletas costarricenses, Melissa Calvo y Amalia Ortuño, tuvieron acción este domingo en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, India.

Calvo se presentó en los 100 metros planos y finalizó en la octava posición, con un tiempo de 13.89 segundos en la clase T13.

“Fue un desafío bastante grande. La satisfacción fue muy buena, casi igualo la marca que realicé en Cali, Colombia. Ahora ir a descansar para las pruebas de 200 y luego los 400 metros, que es mi prueba favorita”, indicó Calvo.

Por su parte, Ortuño también finalizó en la octava posición del lanzamiento de disco clase F56.

La deportista impuso un nuevo récord nacional al alcanzar la distancia de 18.98 metros.

La próxima prueba de Amalia Ortuño será el lanzamiento de jabalina clase F56, este martes 30 de septiembre a las 9:30 p. m., hora de Costa Rica.