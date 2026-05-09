Otros deportes
Melissa Calvo lo hizo de nuevo: rompió récord centroamericano
La paratleta impuso una nueva marca en los 400 mts planos clase T13.
La paratleta costarricense Melissa Calvo lo hizo de nuevo: este sábado rompió el récord centroamericano en los 400 metros planos clase T13.
Calvo logró la nueva marca de 1:01.06 en el Campeonato Nacional de Atletismo con sede en el cantón de Siquirres.
Quince días atrás, Calvo finalizó los 400 metros planos en el Abierto de Atletismo 2026 con un tiempo de 1:01.25, dejando atrás el registro de 1:01.79, efectuado en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025.
Cuando vi la marca, solo quería gritar de la emoción. Nuevamente agradezco a la Fecoa por darnos la oportunidad a los paratletas de competir en estos eventos”, comentó la corredora.
Para este domingo, Melissa competirá en 200 metros planos. Su mejor marca es de 27.56.