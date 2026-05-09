Melissa Calvo lo hizo de nuevo: rompió récord centroamericano

La paratleta costarricense Melissa Calvo lo hizo de nuevo: este sábado rompió el récord centroamericano en los 400 metros planos clase T13.

Calvo logró la nueva marca de 1:01.06 en el Campeonato Nacional de Atletismo con sede en el cantón de Siquirres.

Quince días atrás, Calvo finalizó los 400 metros planos en el Abierto de Atletismo 2026 con un tiempo de 1:01.25, dejando atrás el registro de 1:01.79, efectuado en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025.

﻿“Feliz hasta las lágrimas, mejorar mi marca en menos de 15 días es algo inimaginable. Esta prueba requiere mucho esfuerzo, cerré todo lo que tenía en mis reservas. Cuando vi la marca, solo quería gritar de la emoción. Nuevamente agradezco a la Fecoa por darnos la oportunidad a los paratletas de competir en estos eventos”, comentó la corredora.

Para este domingo, Melissa competirá en 200 metros planos. Su mejor marca es de 27.56.