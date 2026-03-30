Media Maratón Internacional La Paz 2026 se correrá el 1° de mayo

La Media Maratón Internacional La Paz se correrá el 1° de mayo, celebrando de esta manera su edición 37, lo que la convierte en una clásica del calendario local.

Con meta en el parque de Ciudad Colón, el evento contará con dos distancias: 10 y 21 kilómetros.

En el caso de la primera, la salida será en la zona de Valle del Sol, en Santa Ana, y la segunda desde La Sabana, ambas a las 6 a. m.

Las inscripciones tienen un costo de ₡20.000, y la organización informa que una parte de las ganancias se destinará para ayudar a vecinos del cantón de Mora que deban realizarse cirugías de cataratas y que necesiten financiamiento.

Las personas interesadas podrán inscribirse en línea a través de www.grupopublicitariocr.net, www.abuenpaso.cr y Runners Club Costa Rica, además de la opción presencial en Atletic Corner, en Cartago.