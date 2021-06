“Medallita” Jiménez listo para su pelea por el título Mundial

Este jueves se realizó la conferencia de prensa previa a la del costarricense David Medallita Jiménez, donde disputará el título mundial Gold de la AMB ante el mexicano Edwin Cano.

“La noche de Oro” es el nombre de la gala de boxeo, pactada para este sábado 19 de junio yen el Gimnasio de Fight Club en Santa Ana.

'Canito' Cano tiene 23 años y es oriundo de Michoacán de Ocampo, México, inició en el mundo del boxeo profesional en el 2016 y suma nueve victorias, dos de ellas finalizadas por la vía del nocaut.

Jiménez espera poder dejarse el título en Costa Rica, ha soñado con este momento y su preparación está enfocada en dejarse el cinturón.

“Estoy esperando el campanazo inicial para salir a boxear, estamos haciendo un trabajo mental fuerte, mentalizarme como me quiero ver en ring, me veo como todo un ganador, como un campeón, el trabajo honesto que he venido haciendo en este tiempo me da la potestad de creerme que soy el campeón”, expresó Jiménez en Teletica Radio.

Por su parte el mexicano espera realizar su mejor boxeo y brindar un lindo espectáculo en la llamada noche de oro.

“Vengo muy bien preparado, estuve corriendo en las montañas de México a más de 3400 mts de altura, va a ser una pelea bastante complicada tanto como para él como para mí, pero yo confío en que mi preparación me va a sacar adelante y poder ganar”, dijo Cano a Teletica Radio.

La velada boxística, ofrece además de la pelea del Campeonato Mundial Oro para “Medallita” una pelea internacional de pesos completos y tres peleas en donde tres destacados púgiles costarricenses y ex seleccionados nacionales de ciclo olímpico van a debutar en el boxeo profesional.

Entre ellos se destacan:

Joseph Potoy joven de 21 años que a su corta edad ya cuenta con más de 120 peleas, enfrentará en 115 lbs a Williams Espinoza de Panamá.

Seguidamente, Juliana “China” Rodríguez múltiples veces campeona centroamericana y nacional, se verá las caras ante Stefany López de Nicaragua por las 130 lbs.

Por último, Robinson Rodríguez también ex seleccionado nacional con muchísima experiencia, subirá al ring a disputar su pelea de 108 lbs contra Oslyng Vallejos del Salvador.

“La Noche de Oro” se realizará a puerta cerrada (sin público) cumpliendo así con los lineamientos de bioseguridad impuestos por el Ministerio de Salud.

Las peleas serán transmitidas por Teletica Canal 7 y por Teletica Radio 91.5fm, a partir de las 8:00pm