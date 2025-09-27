Mario Vega sobre derrota de Naomy Valle: “Los campeones se definen en estos momentos”

Luego de la derrota de Naomy Valle, la primera de su carrera, ante la italiana Federica Macri, su promotor Mario Vega se refirió a lo sucedido en Quebec, Canadá.

“Los campeones se definen en estos momentos y vamos a seguir adelante. Tenemos un gran equipo y el apoyo de MVP, que sigue respaldando nuestro trabajo. Ahora van a conocer a la verdadera Naomy”, mencionó Vega.

El traspié de la pugilista llegó el día de su debut con Most Valuable Promotions (MVP), empresa del youtuber Jake Paul.

Tras ocho rounds, la italiana se impuso por decisión unánime, con tarjetas de 76-75, 78-73 y 80-71.