Mario Redondo buscará que municipalidades puedan otorgar becas deportivas

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para permitir a las municipalidades otorgar becas deportivas y artísticas.

En la actualidad, las municipalidades sólo están autorizadas a otorgar becas académicas, por lo que el objetivo es ampliar las oportunidades de desarrollo integral para niños, adolescentes y jóvenes en todo el país.

Como primer paso, Redondo remitió la iniciativa a los diputados de Cartago para buscar el apoyo.

"El país tiene una urgente necesidad de generar oportunidades de esparcimiento sano. Lamentablemente, en algunos lugares de nuestro país están siendo usados, ya sea como vigilantes o gatilleros. Lamentablemente están siendo el caldo de cultivo con el cual se nutren los grupos criminales y narco. "Tenemos que ver cómo enamoramos estos muchachos para que lejos de involucrarse en la criminalidad, se involucren en deporte, arte, cultura", comentó Redondo Poveda.

Redondo detalló que en materia de seguridad se tienen que hacer esfuerzos en tres áreas: prevención, fortalecimiento de la policía y modernización de las leyes.

"Necesitamos que esos chicos tengan su mente ocupada en algo que los edifique, que les ayude a crecer. Si un muchacho de estos se apasiona con fútbol, boxeo, música, pintura, con otro tipo de actividad deportiva, cultural, artística definitivamente vamos a tener mejores ciudadanos y vamos a evitar que pasen a engrosar las filas de los grupos criminales”, concluyó Redondo.