Marianela Marín demuestra que los límites no existen y gana en fisicoculturismo

La entrenadora personal Marianela Marín Solís se llevó el primer lugar en la categoría Wellness < 160 durante el Campeonato de Verano de Fisicoculturismo y Fitness 2026, consolidando así meses de esfuerzo, disciplina y preparación.

Actualmente, Marianela es coach en el gimnasio Belén Fitness, espacio donde también llevó a cabo parte de su proceso rumbo a la competencia, evidenciando que la constancia es clave para alcanzar grandes resultados. Lleva 2 años preparándose como profesional.

Conocida como “Nela”, la atleta no solo celebra el triunfo, sino también el mensaje que deja con su historia, especialmente para otras mujeres.

“Un sueño de varios años, de mucho esfuerzo y disciplina. A mis 46 años es demostrar que sí se puede, que no hay impedimento más que su propia mente. Quiero inspirar a otras mujeres, todos los comentarios y mensajes han sido de admiración; me dicen que incluso lloraron cuando yo gané”, expresó Marianela.

La vecina de Heredia asegura que está muy feliz de poder motivar a las personas a ver el ejercicio como un estilo de vida para mejorar la salud.