Marchista Sharon Herrera pide ayuda para competir en Mundial de Brasil

La marchista costarricense Sharon Herrera pide de su colaboración para poder acudir al Mundial de Brasil que se realizará en el mes de abril.

La tica logró clasificar por primera vez a esta cita mundialista que será el 12 de abril en Brasilia, pero no cuenta con los recursos económicos para acudir al evento.

Además, la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) le indicó que no cuenta con los recursos necesarios para enviarla a representar al país.

"Les comentó que estoy clasificada a la Copa del Mundo en Marcha, en Brasil, sin embargo, la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) no puede hacerse cargo del costo de este viaje, entonces yo tengo que costearme el tiquete aéreo, por mi cuenta. Este tiene un costo alrededor entre los ₡500 mil a 550 mil, y en mis posibilidades y manos no está ahora mismo y por esto hago este video”, expresó la atleta en su cuenta de Instagram.

Usted puede ayudar a la atleta enviando un SINPE móvil al los números 8561-6823 y el 8754-6156.

“Cualquier tipo de apoyo, así sea solamente con compartir el video me estás ayudando muchísimo”, destacó Herrera.

La tica participó el pasado mes de marzo en la nueva modalidad de la marcha atlética “La Media Maraton” en Race Walking Meeting Dudince en Eslovaquia.







