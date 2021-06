Marchista Noelia Vargas competirá este sábado en busca de Tokio

Todo está listo para que la marchista costarricense Noelia Vargas compita este sábado en el Gran Premio Cantones de los 20 kilómetros marcha que se realizará en La Coruña, España en busca de su boleto a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El evento comenzará a las 5 p. m., hora local (9 a. m. hora de Costa Rica) en un evento que se perfila se realizará a bajas temperaturas.

Desde la Coruña, Dixiana Mena, madre y entrenadora de la marchista nacional, asegura “estar bien” a la espera de la competencia donde Noelia se muestra tranquila, entrenando en un clima variado por momentos “muy fríos y lluviosos, otros soleados, pero siempre fríos” y que el sábado podría presentarse lluvias; sin embargo, el Team Vargas Mena no lo ve como un problema.

Noelia buscará este sábado la marca de una hora y 31 minutos que le garanticen un lugar en Tokio 2020. De momento su mejor registro personal es 1:33:9 que realizó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El Gran Premio Cantones de Marcha Atlética, un evento destinado a atletas profesionales y que es premio declarado por la World Athletics como patrimonio mundial del atletismo se desarrollará alrededor de un circuito urbano de 1 km en Los Cantones.

“Vamos a salir fuerte. En estos días estamos con mucha preparación psicológica para que ella se concentre solo en la competencia del sábado donde estarán 71 competidores de muchas partes del mundo”, explicó Dixiana.

“El clima no es tanto en grados, es en sensación térmica. Por ejemplo, si está a 15 grados y hay viento y lluvia no se soporta el frío. Pero ya eso lo teníamos contemplado, nada nos toma por sorpresa, estamos preparadas con la mente puesta en la prueba y no en las circunstancias extradeportivas”, añadió.

Aparte de los implementos deportivos, la entrenadora Dixina Mena llevó en sus maletas algunos implementos de cocina para ser ella misma la que le prepara los alimentos a su pupila. Además, los protocolos del COVID-19 son muy estrictos y no son para estar saliendo a comer.

“Los protocolos por la pandemia son muy estrictos acá en La Coruña. Nosotras no nos podemos relacionar con nadie, debemos usar una sola mesa en el restaurante. Las pinzas de servir alimentos son de bambú que debemos usar y luego botar. La mascarilla y el uso de gel son parte de las prendas esenciales, acá como en todo el lado no permiten aglomeración”, mencionó la estratega costarricense.

Y es que desde el primer día en que pusieron pie en la Coruña, Dixiana Mena cuida todos los detalles, cocinando los alimentos de Noelia para evitar cambios que alteren su salud.

“Le preparo arroz, vegetales, carne blanca y café puro instantáneo en un pichel eléctrico que traigo. Además, tengo una olla arrocera y de vapor. Y hasta sopitas. Noelia está como en la casa de Puriscal, con el sabor de la cocina de su mamá (risas)”, concluyó.