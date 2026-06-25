Luego de ocho años, la Liga Mundial de Surf regresa a Costa Rica

Costa Rica volverá a ser sede de una fecha del circuito de WSL o mejor conocido como Liga Mundial del Surf, luego de ocho años de ausencia.

Se trata de un WSL 2000 que se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto en Playa Hermosa, Jacó.

Este evento consiste en un torneo del circuito clasificatorio (Qualifying Series o QS) donde los surfistas suman puntos y así pueden ascender a circuitos superiores de la WSL, es decir, al principal torneo del mundo.

“Es todo un orgullo volver a traer un circuito como estos y tenemos todos los ojos puestos en este evento; la idea es que los atletas a nivel internacional vuelvan a competir en nuestro país y visiten nuestro cantón”, declaró Carla Villalobos, presidenta de Grupo ACOS (Asociación Costas del Surf).

Por su parte, el alcalde de Garabito, Francisco González, declaró que llevan varios años luchando para que la zona albergue un evento internacional.

“Que Playa Hermosa sea el escenario natural donde Costa Rica viva una fecha mundialista del surf es motivo de enorme orgullo para Garabito y para todo el país. Este evento confirma nuestro potencial como destino deportivo de clase mundial y, al mismo tiempo, abre la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo económico, turismo y crecimiento para nuestras comunidades”, mencionó.

Finalmente, desde el Instituto Costarricense de Turismo, ven como una gran oportunidad el evento para seguir fomentando un turismo especializado que ha venido potenciándose en el país.

“Es muy importante, pues es una actividad mundial y es un activo turístico en el país. El turismo mueve millones al país y es parte de la marca país; definitivamente hemos hecho esfuerzos para colocar ese nicho en los mercados internacionales y este esfuerzo acá de promoción es importante porque permite a este público visualizar a Costa Rica como destino fuerte en temas de surf”, mencionó Óscar Saborío, director de mercadeo del ICT.

De acuerdo a los datos más recientes del ICT, el turismo continúa siendo uno de los motores de la economía nacional. Un 17% de los turistas que visitan el país vía aérea realizan surf en alguna de las playas del Pacífico o Caribe costarricenses, lo que representa cientos de miles de turistas al año.



