Los hermanos Oses palpitan el deporte: uno es líder de la Vuelta y el otro busca trascender en atletismo

Los hermanos Luis Daniel Oses y Esteban Oses llevan el deporte en la sangre. Luis Daniel es ciclista y está como líder general de la Vuelta a Costa Rica 2025, mientras que Esteban es figura en el atletismo costarricense.

Esteban está muy pendiente de su hermano Luis Daniel, quien hizo una gran quinta etapa de la Vuelta, que lo dejó líder del giro tico.

"Poco a poco se va conociendo la familia, creo que bueno esto yo creo que es una muestra del gran trabajo y la gran facilidad que nos han dado también nuestros padres de poder, de tener la oportunidad de practicar cualquier deporte, que bueno yo creo que eso queda claro, que nunca nos pusieron un límite o un deporte específico y bueno yo la verdad antes estaba, desde ayer estaba viviendo ahí siempre siguiendo a mi hermano de primera mano, porque bueno para mí lo que gane él y la alegría de toda mi familia, pues va a ser también la mía", comentó Esteban.

Incluso, Esteban recordó que su hermano inició en atletismo y más bien fue él el que lo impulsó en el deporte.

"Daniel estuvo unos años (en atletismo), estuvo en marcha, estuvo en 1500, 800 metros, ahí tuvo un paso, igualmente tuvo participaciones importantes en Juegos Nacionales, Campeonatos Centroamericanos, entonces de hecho creo que por ahí viene, él fue el que me jaló al atletismo y bueno hoy estamos acá, cada uno en su deporte y tratando de hacer lo mejor en cada uno de ellos", añadió.

Esteban estudia en Kansas en Estados Unidos y este 2026 la meta son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los 1.500 mts y 5.000 mts.

